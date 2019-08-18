Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов обратился к КДК по поводу наказания Сергея Семака.

«Сэм, молодец! Ошибки надо уметь признавать, а это была ошибка! Граждане КДК, прошу учесть это, а также то, что футбол – это эмоции и не всегда положительные! С уважением, всегда ваш Радимов!» – написал Радимов в своем Twitter.

Ранее главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак принес извинения за то, что оскорбил судейскую бригаду после матча против «Ахмата«.

Напомним, наставник «сине-бело-голубых» увел с поля своего помощника Вильяма де Оливейру со словами: «Нечего с этими козлами разговаривать».

Матч «Зенит» — «Ахмат» завершился со счетом 0:0, во время игры главный арбитр встречи Алексей Матюнин совершил несколько ошибок, повлиявших на результат матча.