Зрители на бое UFC в Москве. Фото: инстаграм организации

Зрители на бое UFC в Москве. Фото: инстаграм организации

Российский боец смешанных единоборств Магомед Мустафаев не примет участие в турнире UFC 242 в Абу-Даби.

Причины снятия Мустафаева с соревнований неизвестны. Соперником бойца должен был стать южноафриканец Дон Мэдж.

Отметим, Мустафаев провел в UFC четыре боя и потерпел только одно поражение. Мэдж одержал пять побед подряд.

Напомним, турнир UFC 242 состоится 7 сентября 2019 года в Абу-Даби. Главным боем станет поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье. Россиянин проведет защиту титула чемпиона в легком весе.

Ранее менеджер российского бойца Али Абдель-Азиз рассказал о подробностях нового контракта своего подопечного с промоушеном UFC.

Отметим, Зубайра Тухугов, Ислам Махачев и Абубакар Нурмагомедов проведут поединки в том же турнире, в котором Хабиб Нурмагомедов встретится с Дастином Порье.