Глава судейского департамента и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал критику Артема Дзюбы в свой адрес.

По словам Егорова, ему об этом рассказал сын. Глава департамента считает, что эмоции после игры вылились в такую реплику, потому что Дзюба — эмоциональный человек, он хотел бы призвать к тому, что надо уважительно относиться друг к другу.

«Мы на сборах просили арбитров давать командам больше бороться. Может быть, некоторые снизили к себе требования. В перерыве на матчи сборных обсудим все моменты», — сказал Егоров в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, Артём Дзюба остался недоволен судейством в матче с «Ахматом». Команды встречались в рамках шестого тура чемпионата России и не смогли выявить победителя — 0:0. Встречу обслуживал Алексей Матюнин, действия которого вызвали у Дзюбы вопросы.