Российская теннисистка Светлана Кузнецова уступила в финале турнира категории Premier в Цинциннати. В финале россиянка потерпела поражение от представительницы США Мэдисон Киз со счётом 5:7, 6:7 (5:7).

Продолжительность поединка составила один час и 45 минут, за это время Кузнецова два раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из семи. Киз совершила 13 эйсов, трижды ошиблась на подаче и реализовала три брейк-пойнта из семи.

Напомним, в полуфинале Светлана Кузнецова обыграла представительницу Австралии Эшли Барти со счётом 6:2, 6:4.

Призовой фонд турнира в Цинциннати составляет 2 944 486 долларов.

В финале мужского турнира россиянин Даниил Медведев проведет матч против бельгийца Давида Гоффена. Игра начнется в 23:15 по московскому времени.