В матче первого тура испанской Ла Лиги «Севилья» на выезде одержала победу над каталонским «Эспаньолом» со счетом 2:0.

В составе андалусийцев по мячу забили Серхио Регилон на 44-й минуте и Нолито с передачи Серхио Регилона на 85-й минуте.

Следующий матч «Севилья» проведет 23 августа на выезде против «Гранады». «Эспаньол» двумя днями позже в гостях сыграет с «Алавесом». Кроме того, каталонскому клубу предстоит домашний матч Лиги Европы против луганской «Зари», который состоится 22 августа.

Отметим, Серхио Регилон выступает в «Севилье» на правах аренды. В команду он перешел из мадридского «Реала».

Напомним, «Реал» в матче первого тура обыграл «Сельту» со счетом 3:1, а «Барселона» уступила «Атлетику» из Бильбао со счетом 0:1.