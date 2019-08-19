Глава судейского департамента и инспектирования РФС Александр Егоров рассказал об извинениях Сергея Семака за оскорбления судьи Алексея Матюнина.

По словам Егорова, он разговаривал с Семаком, Сергей Богданович извинился и сделал это публично. Егоров отметил, что Семак извинился перед Матюниным, попросил Егорова передать судье официальные извинения.

«Эмоции чуть перехлестнули, но хочу сказать Сергею Богдановичу спасибо. Человек понял, что поведение было неправильное, и на следующий день принёс официальные извинения. Думаю, тему нужно закрыть. Эмоции бывают у всех. Извинения нас полностью устраивают», — сказал Егоров в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, наставник «сине-бело-голубых» увел с поля своего помощника Вильяма де Оливейру со словами: «Нечего с этими козлами разговаривать».

Матч «Зенит» — «Ахмат» завершился со счетом 0:0, во время игры главный арбитр встречи Алексей Матюнин совершил несколько ошибок, повлиявших на результат матча.