Главные новости воскресенья на Nevasport — для тех, кто пропустил события дня.

Миочич нокаутировал Кормье на UFC 241

Американский боец смешанного стиля Стипе Миочич победил соотечественника Даниэля Кормье в главном бое вечера на турнире UFC 241.

Нейт Диас одержал победу над Петтисом на UFC 241

Американский боец смешанного стиля Нейт Диас, выступающий в полусреднем весе, победил соотечественника Энтони Петтиса на турнире UFC 242. Мероприятие прошло в Анахайме, США.

Ефимову, Загитову, Ласицкене и Великую номинировали на премию «Спортсменка года»

Журнал Glamour огласил список претенденток на премию «Женщина года-2019» в номинации «Спортсменка года». Информация об этом сообщается на официальном сайте портала.

Семак извинился за высказывание в адрес судей на матче с «Ахматом»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак принес извинения за то, что оскорбил судейскую бригаду после матча против «Ахмата«.

«Локомотив» победил «Динамо» и вышел на второе место в РПЛ

В матче шестого тура российской премьер-лиги московский «Локомотив» на выезде одержал победу над «Динамо» со счетом 2:1.

«Челси» сыграл вничью с «Лестером» на «Стэмфорд Бридж»

В матче второго тура английской премьер-лиги лондонский «Челси» дома сыграл вничью с «Лестер Сити» со счетом 1:1.

Сборная России обыграла финнов в последнем товарищеском матче перед ЧМ

Сборная России по баскетболу одержала победу в товарищеском матче над национальной командой Финляндии со счетом 81:67.

Кузнецова проиграла в финале турнира в Цинциннати

Российская теннисистка Светлана Кузнецова уступила в финале турнира категории Premier в Цинциннати. В финале россиянка потерпела поражение от представительницы США Мэдисон Киз со счётом 5:7, 6:7 (5:7).