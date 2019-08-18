Главные новости воскресенья на Nevasport — для тех, кто пропустил события дня.
Миочич нокаутировал Кормье на UFC 241
Американский боец смешанного стиля Стипе Миочич победил соотечественника Даниэля Кормье в главном бое вечера на турнире UFC 241.
Нейт Диас одержал победу над Петтисом на UFC 241
Американский боец смешанного стиля Нейт Диас, выступающий в полусреднем весе, победил соотечественника Энтони Петтиса на турнире UFC 242. Мероприятие прошло в Анахайме, США.
Ефимову, Загитову, Ласицкене и Великую номинировали на премию «Спортсменка года»
Журнал Glamour огласил список претенденток на премию «Женщина года-2019» в номинации «Спортсменка года». Информация об этом сообщается на официальном сайте портала.
Семак извинился за высказывание в адрес судей на матче с «Ахматом»
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак принес извинения за то, что оскорбил судейскую бригаду после матча против «Ахмата«.
«Локомотив» победил «Динамо» и вышел на второе место в РПЛ
В матче шестого тура российской премьер-лиги московский «Локомотив» на выезде одержал победу над «Динамо» со счетом 2:1.
«Челси» сыграл вничью с «Лестером» на «Стэмфорд Бридж»
В матче второго тура английской премьер-лиги лондонский «Челси» дома сыграл вничью с «Лестер Сити» со счетом 1:1.
Сборная России обыграла финнов в последнем товарищеском матче перед ЧМ
Сборная России по баскетболу одержала победу в товарищеском матче над национальной командой Финляндии со счетом 81:67.
Кузнецова проиграла в финале турнира в Цинциннати
Российская теннисистка Светлана Кузнецова уступила в финале турнира категории Premier в Цинциннати. В финале россиянка потерпела поражение от представительницы США Мэдисон Киз со счётом 5:7, 6:7 (5:7).