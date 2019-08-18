В матче второго тура французской Лиги 1 «Ренн» дома одержал победу над столичным «Пари Сен Жермен» со счетом 2:1.

В составе победившей команды отличились М’Байе Ньянг с передачи Амари Траоре на 44-й минуте и Ромэн дель Кастильо с передачи Эдуарду Камавинги на 48-й минуте. У парижан единственный гол забил Эдинсон Кавани на 36-й минуте встречи.

Следующий матч команда Томаса Тухеля проведет 25 августа дома против «Тулузы», «Ренн» в этот же день на выезде сыграет против «Страсбура».

После двух матчей в активе «Пари Сен Жермен» три очка — предыдущий матч команда выиграла у «Нима» со счетом 3:0. «Ренн» набрал шесть очков, в предыдущей встрече клуб одержал победу над «Монпелье» со счетом 1:0.