Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем турнира серии «Мастерс» в Цинциннати. В финале россиянин встречался с бельгийцем Давидом Гоффеном и выиграл в двух сетах со счётом 7:6 (7:3), 6:4.

Продолжительность поединка составила 1 час 41 минуту, за это время Медведев десять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из пяти. На счету его соперника пять эйсов, семь ошибок на подаче и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

Победа на «Мастерсе» позволила Медведеву подняться на пятую строчку рейтинга ATP. В первой десятке по-прежнему два представителя России — Карен Хачанов располагается на девятом месте.

Для Медведева это первый выигранный «Мастерс» в карьере. Напомним, в полуфинале он выбил из борьбы первую ракетку мира представителя Сербии Новака Джоковича. Гоффен в полуфинале обыграл Ришара Гаске.