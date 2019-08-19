Российский теннисист Андрей Рублев сыграет против итальянского спортсмена Томаса Фаббьяно на турнире ATP250 в американском Уинстон-Сейлеме. Спортсмены сыграют на одном из кортов теннисного центра «Вейк Форест».

Начало встречи назначено на 00:50 по московскому времени, однако матч может сдвинуться и начаться позже по разным причинам. Ранее теннисисты между собой не играли.

Андрей Рублев занимает 47-ю строчку рейтинга 52 недель ATP, его соперник располагается на 87-м месте. Высоко подняться в рейтинге Рублеву помогло удачное выступление на «Мастерсе» в Цинциннати, где теннисист дошел до четвертьфинала, где уступил соотечественнику Даниилу Медведеву.

Турнир ATP250 в Уинстон-Сейлеме традиционно предваряет Открытый чемпионат США по теннису. Призовой фонд турнира составляет около 800 тысяч долларов США. Старт US Open запланирован на 26 августа.