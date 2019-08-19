Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Денис Ткачук стал футболистом волгоградского «Ротора».

Об этом сообщает официальный сайт команды. Отмечается, что 30-летний игрок будет выступать в «Роторе» под 31-м номером.

В прошлом сезоне Денис Ткачук выступал за самарские «Крылья Советов», в составе которых провел 25 встреч, забил два гола и отдал две результативные передачи. По окончании сезона у него истек контракт с «Крыльями», и в «Ротор» он перешел на правах свободного агента.

Отметим, в 2012 году Ткачук провел свой единственный матч за вторую сборную России, в котором на 18 минут вышел на поле против молодежной сборной Бельгии, в котором россияне победили со счетом 4:0.

В составе «Зенита» Ткачук становился обладателем Кубка России сезона-2015/16.