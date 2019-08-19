Президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев поделился своим мнением о том, как скажется текущий скандал с СБР на выступлениях сборной России по биатлону. Слова бывшего спортсмена приводит портал «Спорт-Экспресс».

Васильев отметил, что текущая ситуация не должна отразиться на спортсменах, поскольку они живут в состоянии стресса на протяжении всей карьеры. «Спортсмен борется с собой, с обстоятельствами, с внешними сложностями буквально на каждой тренировке, не говоря уж о соревновательном периоде. Поэтому нынешняя история для них — вообще не стресс, проходящий момент», — заявил экс-биатлонист.

Васильев отметил, что обычный человек в таком случае сильно бы переживал, однако спортсмены устроены иначе. «Они настолько закаленные люди, что все эти вещи для них если не привычны, то вполне переносимы», — заключил глава петербургской федерации биатлона.

Напомним, на данный момент неясной остается ситуация только по контракту Александра Логинова.