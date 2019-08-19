Матюнин признал, что ошибочно не засчитал гол Ригони в матче «Зенит» — «Ахмат»

Главный судья матча «Зенит» — «Ахмат» Алексей Матюнин прокомментировал свои решения и признал ошибку в одном из эпизодов.

По словам Матюнина, в эпизоде с не назначенным пенальти в ворота «Ахмата» Антон Швец действительно сыграл в мяч рукой, но если посмотреть внимательно, то можно увидеть, что мяч попал ему в руку от его же колена. Судья отметил, что, согласно изменениям в правилах, которые действуют с начала нового сезона, это не является нарушением.

Матюнин, слова которого приводит «Спорт-Эспресс», добавил, что гол Ригони был отменен неправильно, потому что, там не было офсайда, и мяч следовало засчитать. Матюнин назвал решение ошибкой.