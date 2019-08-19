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  • 17:02,  19 августа 2019
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Матюнин признал, что ошибочно не засчитал гол Ригони в матче «Зенит» — «Ахмат»

Матюнин, судья
Арбитр Алексей Матюнин. Фото: fc-zenit.ru

Главный судья матча «Зенит» — «Ахмат» Алексей Матюнин прокомментировал свои решения и признал ошибку в одном из эпизодов.

По словам Матюнина, в эпизоде с не назначенным пенальти в ворота «Ахмата» Антон Швец действительно сыграл в мяч рукой, но если посмотреть внимательно, то можно увидеть, что мяч попал ему в руку от его же колена. Судья отметил, что, согласно изменениям в правилах, которые действуют с начала нового сезона, это не является нарушением.

Матюнин, слова которого приводит «Спорт-Эспресс», добавил, что гол Ригони был отменен неправильно, потому что, там не было офсайда, и мяч следовало засчитать. Матюнин назвал решение ошибкой.

Напомним, матч «Зенит» — «Ахмат» завершился со счетом 0:0, во время игры главный арбитр встречи Алексей Матюнин совершил несколько ошибок, повлиявших на результат матча.

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