Жена Мамаева прокомментировала возможный переход Павла в «Ростов»

Жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана прокомментировала слухи о возможном переходе игрока в «Ростов» после выхода на свободу.

«Правда ли, что Паша будет играть за «Ростов»? Давайте он вернётся, а там будем думать», — сказала Мамаева во время прямого эфира в Instagram.

Напомним, Мамаев и Кокорин были взяты под стражу в октябре 2018 года по итогам двух драк в центре Москвы. А сейчас они отбывают тюремный срок в колонии. 2 августа футболисты подали в суд ходатайство об условно-досрочном освобождении.

10 августа в белгородской исправительной колонии ИК-4, где отбывают наказание Александр Кокорин и Павел Мамаев, состоялся товарищеский матч между командами «Золотой лев» и «Салют» из Белгорода. За команду «Золотой лев» на поле выходили Павел Мамаев и Александр Кокорин. Игра проходила в формате 6 на 6.