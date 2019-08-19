Подготовка к новому лыжному сезону в самом разгаре — в этом году спортсменов ожидает обновленный календарь Кубка мира: добавили ещё одну многодневку, появилась смешанная эстафета. В интервью Nevasport глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала о задачах на новый сезон и своём отношении к соцсетям, а также прокомментировала конфликт в отечественном биатлоне.

— Как вы оцените состояние лидеров — Александра Большунова, Сергея Устюгова, Натальи Непряевой и Юлии Белоруковой — в ходе подготовки к сезону?

— Удовлетворительное состояние. Сейчас на летнем первенстве — 16-18 сентября — будет еще более ясная картина. Но в целом все тренируются по плану.

— Лидеры сборной будут бороться за Кубок мира, а какие задачи на сезон ставятся перед остальными спортсменами?

— У каждого спортсмена свои цели и задачи. Есть лидеры, и они, конечно, должны бороться за победу в личном зачете Кубка мира. Кому-то надо попасть в шестерку лидеров. Кто-то должен настроиться на попадание в красную группу — то есть, в первые 15 мест общего зачета Кубка мира.

— Как вы оцените шансы Непряевой с учетом того, что зарубежные лидеры в этом году не будут пропускать «Тур де Ски»?

— Давайте не будем делать предварительные прогнозы. Скажу лишь одно, что Наталья может достойно бороться и быть лидером мирового лыжного спорта.

— Йоханнес Клэбо намерен сконцентрироваться на дистанционных гонках, целенаправленно готовится в дистанционной группе. Как вы считаете, сможет ли он серьезно прибавить в гонках на 30 и 50 км?

— Поживем — увидим.

— Учитываются ли при подготовке к новому сезону изменения календаря — появление новой многодневки и спринтерских гонок?

— Год без чемпионата мира — это всегда эксперименты, поиск чего-то нового, как у тренеров, так и у организаторов, поэтому все учитывается.

— Как вы относитесь к появлению смешанной эстафеты? Стоит ли заявлять на неё лидеров команды?

— Смешанная эстафета — это интересно, тем более для зрителей. Конечно, лидеры будут принимать в них участие.

— Считаете ли вы правильным введение многодневки «Ски тур» во второй части сезона?

— Еще раз повторюсь, что год без чемпионата мира — это всегда эксперименты. Надеюсь, что по окончанию сезона будут учтены все «за» и «против» «Ски тура» во второй половине сезона, и на будущее FIS примет правильное и удобное для всех решение. Пока же об этом говорить рано.

— Раньше вы не одобряли социальные сети, а теперь активно ведете инстаграм. Ваша позиция поменялась?

— Для этого и завела инстаграм — чтобы контролировать своих любимых лыжников. Запретить, вообще не пользоваться социальными сетями, я не говорила, просто всего должно быть в меру.

— В биатлоне возник конфликт из-за нежелания Логинова подписывать контракт с СБР. Есть ли контрактная система в ФЛГР и возникали ли подобные ситуации?

— У нас пока нет контрактов со спортсменами.

— А как бы вы поступили на месте Владимир Драчева?

— Постаралась бы спокойно, наедине со спортсменом все обсудить и прийти к логическому концу. Главное — никогда не раздувать преждевременно огня!