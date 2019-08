View this post on Instagram

ТДС подходит к концу! Женщины пробежали, Непряева Наталья 2 место, мы впервые женщинами зашли на пьедестал!!!! Результат в целом у команды отличный! 2,4,5,10 спасибо моей любимой команде!!! Верила и верю в Вас!!! Спасибо всем кто болеет за моих любимых лыжников и лыжниц!!!!