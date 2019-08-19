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  • 16:59,  19 августа 2019
Фигурное катание
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Польская фигуристка Куракова рассказала о знакомстве с Медведевой

Екатерина Куракова
Екатерина Куракова. Фото: Ирина Красько/Nevasport

Польская фигуристка с российскими корнями Екатерина Куракова поделилась впечатлениями от встречи с Евгенией Медведевой.

По словам Кураковой, на первая встрече с Медведевой она входила в зал и думала, что там находится Женя Медведева, и Куракова должна держать себя в руках. Польская фигуристка рассказала, что она подошла и без эмоций представилась Медведевой.

«Я отхожу, а Женя такая: «Привет, ты Катя, да? Я Женя» (изображает объятие). Я думала: «Она меня обняла!» В общем, это было мило», — сказала Куракова во время прямой трансляции в Instagram.

Отметим, во время рассказа Кураковой рядом с ней сидел фигурист из Молдавии Лилиан Бынзарь. Ранее Медведева опубликовала фото с Бынзарем в Instagram. После этого фанаты стали делать предположения, что их с россиянкой связывают романтические отношения. Медведева напомнила, что фигуристу всего 15 лет.

Ранее Медведева оценила контрольные прокаты российских юниоров, которые состоялись на прошлой неделе на базе в Новогорске.

Контрольные прокаты российских фигуристов, выступающих во взрослых соревнованиях, пройдут 7-8 сентября в Москве. В них примет участие и Евгения Медведева, сейчас она готовится к новому сезону в Торонто.

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