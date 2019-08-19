Польская фигуристка Куракова рассказала о знакомстве с Медведевой

Польская фигуристка с российскими корнями Екатерина Куракова поделилась впечатлениями от встречи с Евгенией Медведевой.
По словам Кураковой, на первая встрече с Медведевой она входила в зал и думала, что там находится Женя Медведева, и Куракова должна держать себя в руках. Польская фигуристка рассказала, что она подошла и без эмоций представилась Медведевой.
«Я отхожу, а Женя такая: «Привет, ты Катя, да? Я Женя» (изображает объятие). Я думала: «Она меня обняла!» В общем, это было мило», — сказала Куракова во время прямой трансляции в Instagram.
Польская фигуристка Екатерина Куракова о первой встрече с Евгенией Медведевой в Канаде. pic.twitter.com/esJfJPMpwn
— 42live (@hiispiir) August 19, 2019
Отметим, во время рассказа Кураковой рядом с ней сидел фигурист из Молдавии Лилиан Бынзарь. Ранее Медведева опубликовала фото с Бынзарем в Instagram. После этого фанаты стали делать предположения, что их с россиянкой связывают романтические отношения. Медведева напомнила, что фигуристу всего 15 лет.
Ранее Медведева оценила контрольные прокаты российских юниоров, которые состоялись на прошлой неделе на базе в Новогорске.
Контрольные прокаты российских фигуристов, выступающих во взрослых соревнованиях, пройдут 7-8 сентября в Москве. В них примет участие и Евгения Медведева, сейчас она готовится к новому сезону в Торонто.