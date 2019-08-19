Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо при подготовке к новому сезону экспериментирует со временем тренировок. Теперь спортсмен тренируется не только днём, но и по ночам.

Как сообщает VG, лыжника видели на тренировке в 4:30 утра. Сам Клэбо пояснил, что наслаждается отсутствием машин на дороге. «Смешно, но это даёт мне энергию. Мне понравилось, когда я попробовал», — заявил норвежец.

Лыжник объяснил, что старается проводить по две тренировки в день, первая заканчивается в 6 часов утра. К Йоханнесу присоединяется его брат Ула — он делает фотографии, чтобы оставить память об этом необычном опыте.

Клэбо добавил, что в целом доволен тем, как проходит межсезонье. Единственное, что беспокоило лыжника в ходе подготовки — это удаление зуба мудрости.