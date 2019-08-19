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  • 17:02,  19 августа 2019
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ЦСКА показал видео, где Чалов забивает «Спартаку» на турнире детских команд

ЦСКА показал видео, где Чалов забивает &#171;Спартаку&#187; на турнире детских команд
Федор Чалов. Фото: официальный сайт ЦСКА

Московский ЦСКА опубликовал видеозапись с голом Федора Чалова «Спартаку» на турнире детских команд 2006 года.

«Федя с детства любит огорчать красно-белых. На первом турнире команды 1998 года в 2006-м гол Чалова в серии пенальти принес красно-синим победу над «Спартаком» и первый трофей! Еще несколько голов он забил по ходу турнира», — сообщает официальный Twitter московских армейцев.

Ранее Федор Чалов рассказал о подготовке к дерби со «Спартаком». В интервью пресс-службе ЦСКА Чалов рассказал, что сейчас он тренируется с основной группой и травма носа его не беспокоит.

Отметим, матч между «Спартаком» и ЦСКА пройдет сегодня, 19 августа, на стадионе «Открытие-Арена». Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на сайте Nevasport.

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