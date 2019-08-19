ЦСКА показал видео, где Чалов забивает «Спартаку» на турнире детских команд

Московский ЦСКА опубликовал видеозапись с голом Федора Чалова «Спартаку» на турнире детских команд 2006 года.

«Федя с детства любит огорчать красно-белых. На первом турнире команды 1998 года в 2006-м гол Чалова в серии пенальти принес красно-синим победу над «Спартаком» и первый трофей! Еще несколько голов он забил по ходу турнира», — сообщает официальный Twitter московских армейцев.

Федя с детства любит огорчать красно-белых 😎 На первом турнире команды 1998 года в 2006-м гол Чалова в серии пенальти принёс красно-синим победу над Спартаком и первый трофей! 🏆 Ещё несколько голов он забил по ходу турнира ⚽ pic.twitter.com/trafR443Xu — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) August 19, 2019

Ранее Федор Чалов рассказал о подготовке к дерби со «Спартаком». В интервью пресс-службе ЦСКА Чалов рассказал, что сейчас он тренируется с основной группой и травма носа его не беспокоит.