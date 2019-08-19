Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала о своем отношении к социальным сетям. Специалист подчеркнула, что не запрещает лыжникам пользоваться Интернетом.

В интервью Nevasport Вяльбе сообщила, что завела страницу в инстаграме специально, чтобы наблюдать за лыжниками.

«Для этого и завела инстаграм — чтобы контролировать своих любимых лыжников. Запретить, вообще не пользоваться социальными сетями, я не говорила, просто всего должно быть в меру», — сказала Вяльбе.

Напомним, раньше специалист относилась к использованию социальных сетей довольно скептически, но теперь её позиция изменилась — она сама активно ведет инстаграм, делится фотографиями с соревнований и различных мероприятий, а иногда и отвечает на вопросы подписчиков в комментариях.

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