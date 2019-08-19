Испанский нападающий Фернандо Льоренте рассчитывает стать футболистом английского «Манчестер Юнайтед».

Об этом сообщает teamTALK. По информации источника, бывший форвард «Тоттенхэм Хотспур» пока отклоняет все предложения, так как ждет приглашения «Манчестер Юнайтед». Команде Уле-Гуннара Сульшера пригодится нвоый нападающий после продажи Ромелу Лукаку и возможного ухода Алексиса Санчеса в «Интер» на правах аренды.

Напомним, что трансферное окно в Англии уже закрыто, однако клубы все еще могут подписывать футболистов, которые являются свободными агентами.

Последним клубом Льоренте был «Тоттенхэм», в составе которого он дошел до финала Лиги чемпионов, а также забил восемь голов и отдал пять результативных передач в прошлом сезоне.