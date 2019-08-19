Российский пилот Формулы-1 Даниил Квят поделился с подписчиками новой фотографией. На своей странице в «Инстаграме» он показал, как гуляет с новорожденной дочерью.

Квят опубликовал фото с коляской, под которым подписчики сразу же оставили множество комментариев. «So lovely», — написала одна из болельщиц.

Напомним, в ночь перед гонкой Гран-при Германии, где Квяту удалось попасть на подиум, его девушка Келли Пике родила девочку.

Гонщик отправилась в госпиталь к Пике сразу же, как вернулся с Гран-при. Там он впервые увидел свою дочь. «Это очень сложно описать словами, — поделился Квят. — Отцовство это что-то большее, чем просто слова».

Напомним, по итогам гонки в Хоккенхайме Квят занял третье место — это его первое попадание на подиум за последние четыре года.