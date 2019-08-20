ВФЛА начала разбирательство по делу тренера, подделавшего результаты своих учеников

Всероссийская федерация лёгкой атлетики начала разбирательство по делу о превышении полномочий главным тренером сборной Иркутской области Василием Шкурбицким.

Об этом сообщает официальный сайт ВФЛА. Как гласит заявление, Максим Карамашев обвиняет Василия Шкурбицкого, который выполнял роль главного судьи соревнований, в изменении результатов своих учеников в итоговых протоколах с целью присвоения им спортивных званий. Отмечается, что 15 августа ВФЛА направила официальное письмо в Главную судейскую коллегию с запросом оригиналов всех документов по данным соревнованиям.

Ранее были опубликованы результаты расследования Максима Карамашева о превышении служебных полномочий Шкурбицким. Карамашев представил девять нарушений со стороны Шкурбицкого.