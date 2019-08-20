Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе поделился мнением о трансферной политике клуба.

По словам Кикнадзе, полгода назад, когда он только сел в не очень удобное, как он отметил, кресло гендиректора клуба, функционер пообещал, что «Локомотив» изменит вектор развития. Кикнадзе отметил, что если сейчас посмотреть на трансферную политику клуба, то приобретаются в большей степени игроки, не достигшие своего потолка, имеющие перспективу для роста.

«В этом плане UTCL Cup нам очень поможет. На этом турнире будут наши скауты», — сказал Кикнадзе, слова которого приводит Sport24.

Отметим, матчи юношеского международного турнира UTCL Cuo пройдут с 20 по 25 августа на поле «Сапсан Арены». Финальный матч пройдет 25 августа на главном поле стадиона «РЖД Арена».