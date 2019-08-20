«Манчестер Юнайтед» готов заплатить своему защитнику Маркосу Рохо, чтобы аргентинец покинул команду.

Об этом сообщает Mirror. По информации источника, главный тренер манкунианцев Уле-Гуннар Сульшер не рассчитывает на Рохо в новом сезоне, так как сейчас в команде сразу семь центральных защитников. При этом зарплата Рохо в «Манчестер Юнайтед» — 130 тысяч фунтов в неделю, а контракт будет длиться еще два года.

Отмечается, что руководство англичан рассчитывает заключить с игроком соглашение по которому выплатит ему большую часть суммы по контракту. Рохо планирует переехать в Испанию или Италию, где несколько клубов проявляли в нем заинтересованность.

Ранее сообщалось, что испанский нападающий Фернандо Льоренте рассчитывает стать футболистом английского «Манчестер Юнайтед».