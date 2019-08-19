В Москве на стадионе «Открытие Арена» завершился футбольный матч между «Спартаком» и ЦСКА. Хозяева одержали победу со счётом 2:1.

Команды встречались в рамках заключительного матча шестого тура чемпионата России. Во всех трёх голах, забитых за время игры, поучаствовал защитник «Спартака» Самюэль Жиго.

Игрокам не удалось забить в первом тайме, но на 59-й минуте Жиго открыл счёт. Новичок «красно-белых» Андре Шюррле сделал точный навес в штрафную ЦСКА. Жиго оказался в районе одиннадцатиметровой точки и головой отправил мяч в левый угол ворот.

Спустя девять минут армейцам удалось отыграться: Защитник Марио Фернандес сильно пробил по воротам «красно-белых». Жиго пытался помешать мячу, но тот отскочил от его ноги и оказался в воротах Максименко.

Спустя еще десять минут Жиго вновь вывел «Спартак» вперёд и установил итоговый счёт встречи.