Завершился шестой тур Российской Премьер-Лиги, который получился богатым на события. Два матча в Москве, скандал с участием Сергея Семака и провал «Ростова» — Nevasport рассказывает о самых интересных моментах футбольного уик-энда в России.

Судейский беспредел в матче «Зенита» и «Ахмата»

Поединок «Зенита» и «Ахмата» нельзя было назвать центральным в шестом туре с точки зрения таблицы, но именно таким он получился по накалу страстей. Команда Сергея Семака потеряла два очка, но дело отнюдь не в том, что «сине-бело-голубые» показали плохую игру.

Антигероем встречи стал арбитр Алексей Матюнин, лишивший «Зенит» двух голов. На 7-й минуте судья показал прямую красную защитнику грозненцев Ризвану Уциеву за фол на Александре Ерохине. При детальном рассмотрении видно, что на удаление этот момент никак не тянул. При этом Матюнин свистнул раньше времени и не дал доиграть эпизод до конца, поэтому мяч Сердара Азмуна в ворота «Ахмата» оказался не засчитан.

Позднее Матюнин ещё раз лишил «Зенит» чистого гола – ему показалось, что Эмилиано Ригони залез в офсайд, хотя никакого положения вне игры на деле не было.

На фоне неадекватного судейства возник целый скандал: Семак на эмоциях назвал арбитра козлом, этот момент попал в эфир телеканала «Матч Премьер» — теперь тренеру грозит дисквалификация. Резко высказался в адрес Матюнина и Егорова Артём Дзюба, что тоже повлекло за собой разборки.

Голевая феерия Жиго в дерби «Спартак» — ЦСКА

«Спартак» обыграл ЦСКА на «Открытие Арене» со счётом 2:1. «Красно-белые» уступали по игре на протяжении всего первого тайма: «армейцы» контролировали игру, больше владели мячом и действовали более инициативно. Однако реализовать свои моменты не смогли, за что поплатились во втором тайме.

После перерыва «Спартак» вышел на поле совершенно с другим настроем. На 59-й минуте защитник Самюэль Жиго открыл-таки счёт, ему помог новичок команды Андре Шюррле. Немец сделал точный навес в штрафную ЦСКА. Жиго оказался в районе одиннадцатиметровой точки и головой отправил мяч в левый угол ворот.

Около десяти минут понадобилось «армейцам», чтобы сравнять счёт, но и в этом эпизоде поучаствовал Жиго. Марио Фернандес сильно пробил по воротам Максименко, но голкипер был готов к удару. Жиго, пытаясь спасти положение, подставил ногу под мяч, чем помешал вратарю — тот не смог среагировать на рикошет и пропустил гол.

Исправить свою ошибку Жиго смог довольно быстро: прошло ещё минут десять, и «Спартак» снова оказался впереди усилиями защитника. В добавленное время он получил повреждение и был вынужден обратиться за помощью медиков, но смог остаться в игре.

Миранчуки принесли «Локомотиву» победу над «Динамо»

В этом туре болельщиков ожидало сразу два столичных дерби – помимо «Спартака» и ЦСКА, на поле встретились «Динамо» и «Локомотив». За «бело-голубых» сыграл новичок Максимилиан Филипп и сразу же отметился голом, который стал единственным в исполнении «Динамо».

«Железнодорожники» пропустили уже на 3-й минуте, в то время как «Динамо» продолжило агрессивные атаки. Только вот с их реализацией возникли проблемы, иначе команда Сёмина пропустила бы отнюдь не один гол.

Сложности у команды Хохлова появлялись и в обороне, на левом фланге Заурбек Плиев никак не мог найти взаимопонимание с Н’Жье. В итоге именно оттуда пришла атака, закончившаяся назначением пенальти. VAR убедил арбитра в правильности решения, одиннадцатиметровый реализовал Алексей Миранчук.

Отыгравшись, «железнодорожники» стали действовать увереннее и во втором тайме превзошли «Динамо» по числу ударов по воротам. Победный гол на 82-й минуте забил Антон Миранчук, для которого это взятие ворот стало первым в сезоне.

«Сбитый лётчик» Карпин не справился с «Уфой»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин стал тем самым сбитым лётчиком, про которого шутили ранее – его команда «влетела» «Уфе» со счётом 0:2.

Ростовчане довольно беззубо сыграли в нападении, а оборона не смогла сдержать атаки нигерийца Игбуна, который отличился дублем и не дал команде Карпина увезти из «Уфы» хотя бы одно очко.

Пока гости пытались раскачаться, «Уфа» играла довольно бодро и под конец первого тайма открыла счёт. Пуцко выполнил отличный заброс на Игбуна, а тот, получив по лицу от Песьякова, отправил мяч в ворота «Ростова».

После перерыва Карпин был вынужден сделать замену: получивший травму Попов покинул поле, вместо него вышел Еременко. Оживившись, гости смогли создать действительно опасный момент у ворот соперника, но довести дело до гола так и не удалось.

А вот «Уфа», не осевшая у своих ворот после первого гола, отметилась ещё раз: на 79-й минуте Игбун забил второй гол и поставил точку в мучениях «Ростова».