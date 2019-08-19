Российский биатлонист Дмитрий Малышко остался в Сочи после окончания тренировочного сбора. Спортсмен намерен подготовиться к лыжероллерному фестивалю Мартена Фуркада.

На своей странице в «Инстаграме» Малышко сообщил, что до фестиваля осталось совсем немного времени. «Я остаюсь в Сочи после тренировочного сбора и продолжаю подготовку, чтобы быть чуточку сильнее и точнее», — написал биатлонист. Соревнования будут проходить в Анси, Малышко призвал болельщиков, которые будут находиться неподалеку, приехать и поддержать спортсменов.

Напомним, фестиваль будет проходить на протяжении двух дней — 31 августа и 1 сентября.

Ранее стало известно, что в соревновании среди мужчин примут участие сам Фуркад, Йоханнес Бе, Кентен Фийон-Майе, Бенедикт Долль, Симон Детье, Дмитрий Малышко, Антонен Гигонна и Лукас Хофер.