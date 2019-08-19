Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор рассказал, кого может назвать иконой стиля. По его мнению, такой характеристики заслуживает бывший футболист Дэвид Бекхэм.

«Он был пионером в мужской моде, проложил дорогу стилю, в котором одеваемся он и я», — заявил Макгрегор, слова которого приводит GQ. Спортсмен рассказал, что ему доводилось общаться с Бекхэмом, тот даже присылал ему одежду. Сестра бойцы купила платье Виктории Бекхэм для крестин его дочери. «К Дэвиду стоит идти за вдохновением», — сказал ирландец. Однако главными иконами стиля в своей жизни он считает своих родителей.

Напомним, Макгрегор не появлялся в октагоне с октября 2018 года. Последний раз он встречался с россиянином Хабибом Нурмагомедовым и досрочно проиграл из-за удушающего приема.