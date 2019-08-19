Для тех, кто пропустил главные новости дня, Nevasport рассказывает о самых интересных событиях. Победа «Спартака» в московском дерби, состав на «Ломбардия трофи» и не только — в дайджесте за 19 августа.

«Спартак» обыграл ЦСКА в столичном дерби

Шестой тур чемпионата России завершился московским дерби: «Спартак» принимал ЦСКА на «Открытие Арене» и одержал победу со счётом 2:1. Оба гола в ворота «армейцев» забил защитник Самюэль Жиго, у ЦСКА отметился Марио Фернандес.»Спартак» поднялся на четвертую строчку таблицы с 11 набранными очками, ЦСКА (10) опустился на шестое место.

Объявлен состав на турнир серии «Челленджер» Lombardia Trophy

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал состав участников на турнир серии «Челленджер» Lombardia Trophy. В женском одиночном катании Россию представят три спортсменки — Елизавета Туктамышева, Софья Самодурова и Анна Щербакова. В соревновании мужчин от России также будут выступать три участника — Дмитрий Алиев, Андрей Лазукин и Егор Мурашов. В танцах на льду Россию представят Екатерина Миронова/Евгений Устенко, Анастасия Шпилевая/Григорий Смирнов, Александра Назарова/Максим Никитин.

Мейвезер ведет переговоры о реванше с Пакьяо

Американский боксёр Флойд Мейвезер-младший ведет переговоры о реванше с действующим чемпионом мира по версии WBA Мэнни Пакьяо. В Интернете появилось видео, на котором американец подтвердил, что переговоры действительно ведутся. 42-летний боксёр анонсировал поездку в Саудовскую Аравию и заявил, что приехать и поговорить о реванше с Пакьяо — это большая честь для него.

Арбитр Матюнин признал свою ошибку в матче «Зенита»

Главный судья матча «Зенит» — «Ахмат» Алексей Матюнин прокомментировал свои решения и признал ошибку в одном из эпизодов. Арбитр признал, что гол Ригони был отменен неправильно, потому что, там не было офсайда, и мяч следовало засчитать.

Болельщики признали Ракицкого лучшим игроком матча «Зенит» — «Ахмат»

Украинский защитник петербургского «Зенита» Ярослав Ракицкий был выбран игроком матча против грозненского «Ахмата» в шестом туре чемпионата России по футболу. Голосование за лучшего игрока матча проходило в официальном сообществе «Зенита» в социальной сети «Вконтакте». Ярослав Ракицкий набрал около 32 процентов голосов болельщиков «сине-бело-голубых» в опросе, защитника назвали лучшим игроком матча более четырех тысяч человек.