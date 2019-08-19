Иван Шабаров, тренер академии «Зенита», в которой занимался защитник Данил Круговой, рассказал о личностных качествах футболиста.

«Даня всегда был смышленым парнем и выделялся скоростными качествами», — сказал Шабаров, слова которого приводит Sport24. Тренер рассказал, что иногда защитника даже ставили крайним форвардом, но фланг обороны нравился Круговому больше.

При этом игрок часто подключался к атакам, давал передачи и забивал голы. Ему хватало выносливости, чтобы затем вернуться в оборону.

«Круговой — весельчак, душа коллектива, на позитиве», — сказал Шабаров и подчеркнул, что футболист всегда был в хороших отношениях с партнерами и приходил на тренировки одним из первых.

Напомним, футболист скоро вернется в «Зенит».