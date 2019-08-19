Московский «Спартак» обыграл ЦСКА в столичном дерби. После матча пресс-служба «красно-белых» поделилась фотографией из раздевалки.

Снимок был опубликован на официальной странице «Спартака» в «Инстаграме».

Напомним, команды встречались в рамках заключительного матча шестого тура Российской Премьер-лиги. Игра проходила на стадионе «Открытие Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1. В составе «Спартака» дублем отметился защитник Самюэль Жиго. У ЦСКА единственный гол забил Марио Фернандес, однако в эпизоде принял участие все тот же Жиго — он подставил ногу под мяч, в результате чего голкипер Максименко не успел отреагировать на рикошет.

«Спартак» поднялся на четвертую строчку таблицы с 11 набранными очками, ЦСКА (10) опустился на шестое место.