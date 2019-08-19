Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов рассказал, как команда будет готовиться к следующим матчам чемпионата России и Лиги Европы.

Специалист обратил внимание на плотный график, в котором сейчас играет «Спартак». «Эта неделя будет очень жесткой: мы будем играть игры через два дня на третий», — сказал тренер, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Кононов подчеркнул, что главная задача — восстановить игроков, поэтому необходима ротация состава. Нужно дать возможность быть в тонусе тем, кто играл меньше, уверен тренер. Он отметил, что тренерскому штабу необходимо провести качественную слаженную работу.

Напомним, в шестом туре РПЛ «Спартак» обыграл московский ЦСКА. Впереди у команды встреча с «Брагой» в Лиге Европы.