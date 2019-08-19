Первая ракетка мира серб Новак Джокович рассказал, как будет готовиться к Открытому чемпионату США. Спортсмен является действующим победителем соревнований и намерен отстоять титул в этом году.

«Я проведу неделю в Нью-Йорке перед турниром и полноценно потренируюсь», — сказал Джокович, слова которого приводит Tennis Head. Теннисист признался, что очень любит играть на US Open и с нетерпением ждёт начала соревнований.

Серб намерен побороться за главный титул и считает, что у него есть все шансы вновь завоевать трофей.

Напомним, US Open входит в четвертку турниров «Большого шлема». В прошлогоднем финале Джокович в трёх партиях обыграл аргентинца Хуана-Мартина дель Потро — 6:3, 7:6 (7:4), 6:3.

Турнир в Нью-Йорке пройдет с 26 августа по 8 сентября.