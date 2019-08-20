Российская легкоатлетка Маргарита Плавунова скончалась во время пробежки. Трагедия произошла в Тамбовской области.

Как сообщает Федерация лёгкой атлетики Тамбовской области, Плавунова была многократной чемпионкой региона и призером ЦФО. Спортсменка ушла из жизни в возрасте 25 лет. «Федерация легкой атлетики Тамбовской области выражает соболезнования родным и близким Риты», — гласит сообщение пресс-службы.

По информации телеканала «РенТВ», Плавунова совершала пробежку перед очередными соревнованиями. Во время тренировки девушка упала в траву, где ее и обнаружили. НЕ исключено, что причиной остановки сердца стали повышенные физические нагрузки.

Плавунова занималась легкой атлетикой со школьного возраста и специализировалась на разных дисциплинах, но остановила свой выбор на беге с барьерами.