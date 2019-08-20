Ежегодный турнир имени Н. Г. Пучкова, который в среду стартует в Петербурге, на этот раз примет «Торпедо», «Северсталь», «Йокерит», «Сочи» и «Авангард». Ну, и СКА на правах хозяев.

Армейцы, сочинцы и омичи совсем недавно бились друг против друга в другом известном межсезонном турнире — Sochi Hockey Open, где не обошлось без сенсаций. Команда Сергея Зубова обыграла всех и заняла дома первое место, а подопечные Алексея Кудашова проиграли все матчи, став последними. «Авангард» же сумел обыграть только СКА, уступив рижскому «Динамо», «Локомотиву» и олимпийской сборной России.

«Торпедо» ранее тоже устроил домашний турнир на Кубок Губернатора Нижегородской области. В нем, помимо хозяев, приняли участие московское и минское «Динамо», а также новая во всех смыслах команда, которая в сезоне-2019/20 возьмет старт в ВХЛ, «Хумо» из Ташкента. Клуб из Узбекистана не опозорился и даже разгромил минчан, так же, как и «Торпедо», для которого эта победа стала единственной. Победу в турнире одержало «Динамо» из Москвы.

Большинство команд прилично обновилось, и это одна из причин сенсаций в межсезонье. «Авангард» продал многих легионеров и приобрел на их позиции россиян, а также Свена Андригетто, которому еще предстоит заиграть. А еще омичи взорвали КХЛ подписанием контракта с Вячеславом Войновым.

СКА тоже устроил чистку, только для петербуржцев она может обернуться серьезными проблемами, потому что ушли лидеры команды, и непонятно, как их заменять. Новички в лице Ткачева и Кагарлицкого пока не выглядят эквивалентами Гусева и Дацюка. Странным кажется и приобретение Ивана Налимова, который не был основным голкипером ни в одной команде, где играл. Непонятно, зачем он нужен петербуржцам даже в качестве запасного вратаря. Смена тренера еще больше усложняет ситуацию — хоть Алексей Кудашов находился в тренерском штабе Воробьева, это тренер, известный своей нестабильностью, из-за которой у него были проблемы еще в «Локомотиве». Поэтому есть риск, что Кудашова попросят из СКА еще быстрее, чем Илью Петровича.

Куда проще дела у «Сочи», отдавшего своего лидера Эрика О’Делла в «Магнитку», но взамен приобревшего нескольких неплохих форвардов, с которыми можно работать — уж Зубов наверняка разберется, как их применить. Андрей Алтыбармакян набирает ход, и хотя есть ощущение, что в НХЛ его уже никто не позовет, для «Сочи» он вполне может стать ведущим игроком.

Что касается «Йокерита», «Торпедо» и «Северстали», эти команды готовятся в своем темпе, но, естественно, преследуют разные задачи. Если финны и нижегородцы думают о высоких местах, то Череповец просто мечтает о попадании в плей-офф Кубка Гагарина. «Сочи», несмотря на победу в предсезонном турнире, вряд ли пойдет далеко по турнирной сетке, но выйти в плей-офф им вполне по силам.

Вся борьба в турнире Пучкова наверняка развернется между СКА и «Авангардом». Команды разыгрались, наиграли схемы. Этот турнир — последний перед регулярным чемпионатом, и игроки наверняка воспримут его серьезно, а обида за поражения в Сочи, вероятно, еще не забыта. Безумно интересно, как будут играть команды, потому что в Петербурге они предстанут перед нами фактически готовыми к новому сезону.