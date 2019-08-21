«Краснодар» на выезде сыграет с греческим «Олимпиакосом» в заключительном квалификационном раунде Лиги чемпионов. Игра состоится сегодня, 21 августа, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Матч будет проходить на стадионе » Георгиос Караискакис». Накануне «Краснодар» вылетел в Грецию и поделился фотографиями отправления.

Ответная встреча будет проходить в Краснодаре 27 августа. Если российский клуб одержит по беду по сумме двух поединков, он выйдет в групповой этап турнира.

Главным арбитром встречи назначен Карлос дель Серро из Испании. Его ассистентами на линии выступят Хуан Юсте и Роберто Алонсо. Четвертым арбитром был назначен Хосе Санчес, также из Испании. На игре в Греции будет использоваться система VAR. Помощником дель Серро по VAR назначили Алехандро Эрнандеса, ассистировать ему будет Хуан Мартинес.