В Санкт-Петербурге стартует предсезонный хоккейный турнир имени Николая Пучкова. Сегодня, 21 августа, состоятся два матча: СКА сыграет с «Торпедо», «Йокерит» — с «Северсталью».

Матч СКА начнется в 19:30 по московскому времени и будет проходить в Ледовом дворце. «Йокерит» и «Северсталь» сыграют раньше — в 15:00, матч также пройдет в Ледовом.

Помимо этих команд, участниками турнира стали омский «Авангард» и ХК «Сочи». С каждой из команды петербуржцы проведут по одной игре.

Так, поединок против «Сочи» запланирован на 23 августа, против «Севрстали» — на 25 августа. Заключительный матч с участием «армейцев» состоится 26 августа: встреча СКА и «Авангарда» начнется в 19:00 и будет закрывать соревновательную программу турнира.