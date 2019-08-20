Бывший полузащитник «Ювентуса» и «Зенита» Клаудио Маркизио сообщил, что имел возможность перейти в клуб китайской Суперлиги, но ответил отказом.

«Я отказался от предложения «Цзянсу Сунин», — заявил Маркизио, слова которого приводит Sky Sport Italia. Футболист пояснил, что на его решение повлиял тот факт, что китайский клуб связан с миланским «Интером». Маркизио оценил интерес со стороны «Цзянсу Сунин», но подчеркнул, что не смог бы сделать выбор в его пользу.

Футболист обратил внимание на то, что единственный итальянский клуб, за который он мог бы играть — это «Ювентус». Сейчас спортсмен рассматривает различные варианты продолжения карьеры. В частности, спортсмен может переехать в Японию или Саудовскую Аравию.

Напомним, летом 2018-го года Маркизио перешел в петербургский «Зенит» на правах свободного агента, но не смог закрепиться в составе.