Австралийский теннисист Ник Кирьос был сильно расстроен после поражения во втором круге турнира серии «Мастерс» в Цинциннати. Спортсмен уступил россиянину Карену Хачанову. Как сообщает Tennis World USA, спортсмен был замечен с банкой алкогольного напитка в руках.

По итогам того матча Кирьос получил штраф в размере 113 тысяч долларов за неспортивное поведение. В ходе матча спортсмен устроил спор с арбитром Фергюсом Мёрфи. В перерыве между сетами австралиец отправился в подтрибунное помещение, где разбил две ракетки.

Ранее стало известно, что уроженец Канберры выплатил уже более 256 тысяч долларов штрафов, выписанных за различные нарушения. На данный момент Кирьоса можно смело назвать самым эксцентричным теннисистом, выступающим на турнирах ATP.