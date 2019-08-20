Российский футбольный союз (РФС) сообщил о кадровых перестановках в организации.

Заявление на официальном сайте РФС гласит, что на должность спортивного директора назначен Андрей Лексаков. Ранее он значился техническим директором, пост которого теперь будет занимать Андрей Власов.

бывший игрок сборной России Алексей Смертин назначен советником президента РФС. Кроме того, он по-прежнему будет исполнять функции офицера по борьбе с дискриминациями в футболе.

Напомним, президентом организации является Александр Дюков. На протяжении одиннадцати лет он работал в структуре руководства «Зенита». Покинул команду Дюков ради должности президента РФС: в феврале он был избран главой союза, будучи единственной зарегистрированной кандидатурой.