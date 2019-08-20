Бывший игрок московского «Спартака» Игорь Шалимов вновь сделал выпад в сторону нынешнего наставника команды Олега Кононова.

Накануне Кононов прокомментировал победу «Спартака» над ЦСКА. «Красно-белые» выиграли со счётом 2:1, оба гола забил защитник Самюэль Жиго и стал лидером команды по забитым голам в сезоне. «Это прекрасно, что Жиго — лучший бомбардир «Спартака», — сказал Кононов после игры.

Шалимов не оставил без внимания это высказывание. На своей странице в «Инстаграме» он опубликовал скриншот новости с цитатой тренера и написал: «Кононов — это прекрасно. Жиго лучший бомбардир Спартака!»

Напомним, ранее Шалимов уже позволял себе резкие высказывания в адрес Кононова. В частности, он назвал специалиста «дебилом» из-за слов, которые тот произнес на могиле Фёдора Черенкова.