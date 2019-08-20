Полузащитник московского ЦСКА Дмитрий Ефремов получил серьёзное повреждение в матче против «Спартака».

Как сообщает журналист Василий Конов в своём телеграм-канале, у игрока диагностирован разрыв крестообразных связок. «Для Ефремова сезон закончен. Вчера в матче против Спартака порвал кресты», — написал Конов.

Напомним, эпизод произошел на 22-й минуте встречи. Защитник «Спартака» Жиго жёстко встретил Ефремова, после чего тот оказался на газоне. Форвард попросил медиков оказать ему помощь, но остаться в игре не смог. Вместо него на замену вышел японец Такума Нисимура.

Матч завершился победой «красно-белых» со счётом 2:1, оба мяча забил Жиго. У армейцев отличился защитник Марио Фернандес.