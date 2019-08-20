Тренерский штаб женской сборной России по волейболу объявил состав команды на чемпионат Европы. Континентальное первенство будет проходить в период с 23 августа по 8 сентября, принимать матчи будут четыре страны — Турция, Венгрия, Польша и Словакия.

Как сообщает сайт Всероссийской федерации волейбола, в состав команды вошли четырнадцать спортсменок.

Состав сборной России выглядит следующим образом:

Связующие: Евгения Старцева и Татьяна Романова.

Диагональные и доигровщицы: Наталия Гончарова, Маргарита Курило, Мария Халецкая, Ксения Парубец, Ирина Воронкова и Анна Лазарева.

Блокирующие: Ирина Королёва, Ирина Фетисова, Ангелина Лазаренко и Екатерина Ефимова.

Либеро: Алла Галкина, Дарья Пилипенко.

Сборная России будет выступать в группе D, её соперниками станут команды Швейцарии, Словакии, Испании, Белоруссии и Германии. Для выхода в плей-офф нужно попасть в первую четверку.