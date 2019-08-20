На матче между греческим «Олимпиакосом» и «Краснодаром» ожидается аншлаг. Команды встретятся в рамках четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Как сообщает ТАСС, греческий стадион «Караискакис» вмещает 32 тысячи зрителей. Ожидается, что арена будет полностью заполнена: на данный момент в кассах осталось менее двух тысяч нереализованных билетов.

Встреча пройдет завтра, 21 августа, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Ответная игра будет проходить в Краснодаре 27 августа. Команда, победившая по сумме двух матчей, выйдет в групповой этап Лиги чемпионов.

«Краснодар» уже отправился в Грецию и поделился фотографиями из аэропорта.