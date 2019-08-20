Санкт-Петербургский городской суд оставил в силе постановление Петроградского районного суда, который вернул экс-супруге Андрея Аршавина её жалобу на действия сотрудников УМВД.

В феврале 2019 года женщина обратилась в правоохранительные органы с заявлением на Аршавина, который на тот момент ещё был её мужем. Она утверждала, что Аршавин забрал её автомобиль, а также высказывает угрозы. Однако уголовное дело возбуждено не было.

Адвокаты экс-супруги футболиста направили апелляционную жалобу в городской суд. «Мы полагаем, что районным судом заявительнице был закрыт доступ к правосудию. Просим вернуть дело на новое рассмотрение», — сказала адвокат Ольга Макарова, слова которой приводит Мойка 78.

После того, как городской суд признал отказ законным, Аршавина решила не добиваться возбуждения уголовного дела.