Футбольный клуб «Ленинградец» сегодня, 21 августа, проведет матч в рамках 1/32 финала Кубка России против калининградской «Балтики».

Встреча пройдет на стадионе Nova Arena в Санкт-Петербурге, начало запланировано на 18:30 по московскому времени.

Главным арбитром встречи назначен судья Максим Матюнин. Помогать ему на линиях будут Артур Карапетян и Александр Чекалин.

Для «Балтики» матч против «Ленинградца» будет первой игрой в рамках Кубка России в сезоне-2019/20. «Ленинградец» уже провел два матча в рамках 1/128 и 1/64 финала. В первом раунде соревнований «Ленинградец» обыграл команду «Электрон» из Великого Новгорода, а затем разобрался с «Луки-Энергия» из города Великие Луки, пройдя в 1/32 финала благодаря победе в серии пенальти.

«Балтика» выступает в Футбольной национальной лиге, «Ленинградец» принимает участие в Первенстве Профессиональной футбольной лиги, зона «Запад».