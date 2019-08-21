Российская теннисистка Анна Блинкова сыграет с представительницей Румынии Михаэлой Бузэрнеску во втором круге турнира WTA категории International в Бронксе, Нью-Йорк, США.

Матч пройдет сегодня, 21 августа, на одном из кортов комплекса «Кротона Парк». Ранее теннисистки не встречались друг с другом. Начало запланировано на 17:00 по московскому времени, однако матч может состояться позже из-за ряда причин.

В третьем круге победительница пары Блинкова — Бузернэску сыграет с лучшей теннисисткой из пары Ван Цян (Китай) — Фиона Ферро (Франция).

Призовой фонд турнира WTA в Бронксе составляет 250 тысяч долларов. Соревнования предваряют Открытый чемпионат США по теннису, розыгрыш основной сетки стартует в понедельник, 26 августа.