Футбольный клуб «Ростов» в Twitter опубликовал шутливое сообщение в преддверии матча с «Рубином».
«Валерий Георгиевич был металлистом-мотиватором до того, как это стало мейнстримом. До матча с «Рубином» всего пять дней! Покажем, кто в РПЛ настоящие рокеры!» — гласит сообщение в официальном Twitter «Ростова».
Кроме того, в посте прикреплено фото, на котором Карпин едет на мотоцикле в образе рокера.
Валерий Георгиевич был металлистом-мотиватором до того, как это стало мейнстримом 😎
До матча с "Рубином" всего пять дней! Покажем, кто в РПЛ настоящие рокеры!
Билеты доступны в кассах "Ростов-Арены" и "Олимпа-2" (с 10 до 19 без выходных) и онлайн 👇🏻https://t.co/53urLSErDk pic.twitter.com/6ActNypall
— Football Club Rostov (@rostovfc) August 20, 2019
Так ростовчане решили пошутить над старшим тренером казанцев Романом Шароновым, который является поклонником тяжелой музыки и такой группы, как Metallica.
Ранее за систематическое и демонстративное фактическое исполнение обязанностей Шароновым, не являющимся главным тренером, и действия «Рубина», представляющего его как главного тренера, клуб оштрафован на один миллион рублей, а тренер — на 200 тысяч рублей.