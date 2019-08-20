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  • 18:55,  20 августа 2019
Футбол
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«Ростов» пошутил над Шароновым, заявив, что Карпин был рокером раньше

&#171;Ростов&#187; пошутил над Шароновым, заявив, что Карпин был рокером раньше
Валерий Карпин. Фото: instagram.com/vgkarpin

Футбольный клуб «Ростов» в Twitter опубликовал шутливое сообщение в преддверии матча с «Рубином».

«Валерий Георгиевич был металлистом-мотиватором до того, как это стало мейнстримом. До матча с «Рубином» всего пять дней! Покажем, кто в РПЛ настоящие рокеры!» — гласит сообщение в официальном Twitter «Ростова».

Кроме того, в посте прикреплено фото, на котором Карпин едет на мотоцикле в образе рокера.

Так ростовчане решили пошутить над старшим тренером казанцев Романом Шароновым, который является поклонником тяжелой музыки и такой группы, как Metallica.

Ранее за систематическое и демонстративное фактическое исполнение обязанностей Шароновым, не являющимся главным тренером, и действия «Рубина», представляющего его как главного тренера, клуб оштрафован на один миллион рублей, а тренер — на 200 тысяч рублей.

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