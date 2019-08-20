Футбольный клуб «Ростов» в Twitter опубликовал шутливое сообщение в преддверии матча с «Рубином».

«Валерий Георгиевич был металлистом-мотиватором до того, как это стало мейнстримом. До матча с «Рубином» всего пять дней! Покажем, кто в РПЛ настоящие рокеры!» — гласит сообщение в официальном Twitter «Ростова».

Кроме того, в посте прикреплено фото, на котором Карпин едет на мотоцикле в образе рокера.

Валерий Георгиевич был металлистом-мотиватором до того, как это стало мейнстримом 😎 До матча с "Рубином" всего пять дней! Покажем, кто в РПЛ настоящие рокеры! Билеты доступны в кассах "Ростов-Арены" и "Олимпа-2" (с 10 до 19 без выходных) и онлайн 👇🏻https://t.co/53urLSErDk pic.twitter.com/6ActNypall — Football Club Rostov (@rostovfc) August 20, 2019

Так ростовчане решили пошутить над старшим тренером казанцев Романом Шароновым, который является поклонником тяжелой музыки и такой группы, как Metallica.