Глава департамента судейства Российского Футбольного Союза Александр Егоров высказал свое мнение по поводу работы судейской бригады на матче 6 тура РПЛ «Зенит» — «Ахмат».

Слова специалиста приводит портал Чемпионат.com. Егоров заявил, что ему трудно объяснить ситуацию с отмененным голом Эмилиано Ригони. «Мы считаем, что момент с Ригони – достаточно простая ситуация, в которой ассистент судьи РПЛ должен разбираться. Для нас это больная ошибка», — отметил Егоров.

По мнению главы судейского департамента РФС, матч между «Зенитом» и «Ахматом» получил не лучшей игрой ассистента. «Были еще моменты, когда он зафиксировал офсайд, а на деле можно было продолжать играть», — отметил Егоров.

Напомним, встреча «Зенита» и «Ахмата» завершилась со счетом 0:0, а судейская бригада во главе с Алексеем Матюниным допустила несколько ошибок, повлиявших на результат матча.