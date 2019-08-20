Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, когда планирует завершить карьеру.

По словам Клоппа, он понятия не имею, каковы будут его планы. Тренер надеется, что следующие два-три года все будет идти так же, как сейчас, а потом он решит.

«Возможно, все. Возможно, что я просто закончу тренерскую карьеру. Произойдет это или нет – я не знаю. Я все это говорю для того, чтобы вы не удивлялись, когда это случится», – сказал Клопп, слова которого приводит Bild.

Отметим, контракт немецкого тренера с английским клубом истекает в 2022 году. Под руководством Клоппа «Ливерпуль» дважды подряд играл в финале Лиги Чемпионов и выиграл трофей в прошлом сезоне.

Напомним, Клопп заявил, что пока рано говорить о продлении контракта.